Capellán anuncia que la exposición de San Millán de la Cogolla de 2026 en torno al español llevará por título ‘AutorIA’

El presidente del Gobierno de La Rioja ha clausurado la XV edición de Futuro en Español que ha abordado en Logroño ‘El español en la era de la inteligencia artificial’ en varias sesiones de trabajo.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha anunciado que la gran exposición que desde San Millán de La Cogolla recorrá en 2026 la evolución desde el origen del español hasta la IA, abordando los retos y los desafíos que enfrenta un idioma compartido por más de 500 millones de hispanohablantes y con La Rioja como escenario de esa reflexión conjunta, llevará por título ‘AutorIA’. “La autoría es un tema que sigue siendo crucial, igual que los regulatorios o éticos” y ha puesto como ejemplo que “el periodismo de calidad, con rigor y veracidad, está vinculado al contraste de las fuentes, también la ciencia. Uno de los grandes riesgos de la IA es la ausencia de trazabilidad, de contraste de la fuente y su veracidad”.

Gonzalo Capellán ha realizado estas afirmaciones durante su intervención en la clausura de la XV edición de la jornada Futuro en Español que se celebra en Logroño con el lema ‘El español en la era de la inteligencia artificial’, iniciativa en la que ha participado junto al consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez; y de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor.

A su vez, ha abogado por “actuar sobre el futuro” y en ese sentido, La Rioja, origen del español, es una Comunidad “muy preocupada por todo lo que tiene que ver con ese patrimonio común que es la lengua española y que quiere contribuir, apoyada en unas industrias tecnológicas potentes, muy especializadas y punteras que colaboran con el Ejecutivo autonómico en el desarrollo de infraestructuras del español, de tecnologías del lenguaje, de procesamiento del lenguaje natural, entre ellas todas las que tienen que ver con el desarrollo de datos, de corpus de datos en el que ya estamos trabajando.

A este respecto, ha recordado que “tenemos licitados ya unos proyectos en torno a 13,5 millones de euros en el marco del PERTE de la Lengua, en el que colaboran diversas empresas del sector, pero también en un centro de procedimiento de datos para generar esos corpus orales, para tener esos datos que se puedan explotar”.

“El terremoto tecnológico que ha supuesto la implementación de la IA en todos los ámbitos nos enfrenta a un futuro incierto, sin duda, pero apasionante, interesante y prometedor. Somos muchos los que nos levantamos todos los días con la intención de contribuir a hacer un futuro mejor”, ha apuntado. En este sentido, ha subrayado que iniciativas como Futuro en Español, en un escenario como el de nuestra Comunidad Autónoma, “tiene más razón de ser que nunca”.

IA para ganar en eficiencia y productividad en la Administración Autonómica

La jornada también ha contado con la participación del consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, en la mesa redonda ‘Retos y Estrategias para el Español Tecnológico: Administración, Empresa y Academia’. Durante su intervención, Alfonso Domínguez ha reafirmado “la convicción y el compromiso” del Gobierno regional de que España, pero de modo específico La Rioja como cuna del español, “puede liderar la Inteligencia Artificial en español, porque contamos con un sector tecnológico y unas universidades que tienen el conocimiento para lograrlo”.

El consejero ha añadido que “estamos ante una gigantesca oportunidad” que se puede aprovechar “si conseguimos las capacidades de inversión y de investigación necesarias para poder competir con otros operadores globales”. En este sentido ha recordado que “las sociedades líderes son las que han demostrado mayor capacidad de innovación y de inversión en ciencia y en tecnología”.

Por último, y desde el punto de vista de la Administración Autonómica, Alfonso Domínguez ha explicado que “el gran valor de la introducción de la Inteligencia Artificial es que nos puede hacer más eficientes y productivos en la gestión, y, sobre todo, más rápidos en la prestación de mejores servicios públicos a cada uno de los ciudadanos”.