Se quema el salón de una vivienda en Canillas de Río Tuerto

Por Radio Haro
7 diciembre, 2025
1
0

Un particular alerta a SOS Rioja del incendio de una casa (baja+2) en la calle Nájera de la localidad de Canillas de Río Tuerto. No se han originado desgracias personales, el incendio ha calcinado en la planta baja el salón de la mencionada vivienda.

