Más de 1.800 originales de 37 países participan en la segunda edición del Premio Internacional de Poesía Gonzalo de Berceo

La segunda edición de este Premio, que está dotado con 6 000 euros y nació con la idea de fomentar y reconocer la creación literaria en español y de rendir homenaje al primer poeta de nombre conocido de nuestra lengua, ha superado en número de participantes y países de procedencia a la primera.

Más de 1.800 poemarios procedentes de 37 países se han presentado a la segunda edición del Premio Internacional de Poesía Gonzalo de Berceo, convocado por la Fundación San Millán de la Cogolla con el objetivo de promover la creación poética contemporánea en lengua española y reconocer nuevas voces de la literatura.

A la convocatoria podían concurrir autores de cualquier nacionalidad o lugar de residencia. Los trabajos, en forma de poemario bajo seudónimo, debían contar con un mínimo de 500 versos y un máximo de 800, de temática y forma libres, y ser rigurosamente inéditos, sin compromiso editorial previo ni haber sido premiados anteriormente en ningún otro certamen literario.

El plazo de inscripción se abrió el pasado 20 de junio y se cerró el 4 de diciembre, fecha en la que fueron declarados Patrimonio Mundial los monasterios de Suso y Yuso.

Un prejurado y un jurado, formados por cinco miembros cada uno, serán los encargados de seleccionar las obras finalistas y elegir el poemario ganador. El fallo del premio se hará público el 23 de abril de 2026, coincidiendo con la celebración del Día del Libro. La obra galardonada recibirá un premio de 6.000 euros y será publicada por la editorial Renacimiento dentro de la prestigiosa colección ‘Calle del aire’.

El Premio Internacional de Poesía Gonzalo de Berceo nació con la vocación de fomentar y reconocer la creación literaria en castellano, al tiempo que rinde homenaje al primer autor de nombre conocido en nuestra literatura, el poeta riojano Gonzalo de Berceo, contribuyendo a reforzar el papel de La Rioja como territorio de referencia cultural vinculado a los orígenes del español.

En la primera edición, el premio recayó en la poetisa jienense Mónica Doña Jiménez por su poemario ‘Soles de medianoche’, elegido entre un total de 1.616 obras procedentes de 30 países, cifra que confirmaba ya en su estreno el marcado carácter internacional del certamen.