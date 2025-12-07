Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
Los bomberos sofocan un incendio en una vivienda abandonada en Anguciana

Los bomberos sofocan un incendio en una vivienda abandonada en Anguciana

Por Radio Haro
7 diciembre, 2025
1
0

Varios particulares comunican al Centro Coordinador de Emergencias del incendio en una vivienda abandonada en la calle Miguel de Cervantes número 7 de Anguciana.

Bomberos informan de que el incendio ha afectado a dos habitaciones y los enseres situados en su interior, sin producirse daños personales.

Compartir:
Etiquetassos-rioja
Noticia anterior

Más de 1.800 originales de 37 países ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible