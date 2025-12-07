Los bomberos sofocan un incendio en una vivienda abandonada en Anguciana

Varios particulares comunican al Centro Coordinador de Emergencias del incendio en una vivienda abandonada en la calle Miguel de Cervantes número 7 de Anguciana.

Bomberos informan de que el incendio ha afectado a dos habitaciones y los enseres situados en su interior, sin producirse daños personales.