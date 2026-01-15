La Muestra Itinerante de Arte Joven en La Rioja continúa su recorrido en Santo Domingo de la Calzada

La Fundación Caja Rioja acoge esta exposición del Instituto Riojano de la Juventud tras su paso por Logroño, donde recibió cerca de 2.000 visitas durante el Festival Actual 2026.

La Muestra Itinerante de Arte Joven en La Rioja ha sido inaugurada en el Centro Fundación Caja Rioja de Santo Domingo de la Calzada, en un acto al que han asistido el director del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), Juan Diego Alcaide, el alcalde de Santo Domingo de la Calzada, Raúl Riaño, y el gerente de la Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes. La exposición podrá visitarse a partir de hoy y hasta el 15 de febrero y reúne una selección de obras de jóvenes creadores y creadoras que han participado en la última edición del certamen, promovido por el Gobierno de La Rioja a través del IRJ.

La llegada de la muestra a Santo Domingo de la Calzada se produce tras la notable acogida registrada durante su estancia en Logroño, donde pudo visitarse en la sala de exposiciones de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR) dentro de la intensa y diversa programación del Festival Actual 2026, despertando un notable interés entre el público y registrando cerca de 2.000 visitas. Este respaldo refuerza el carácter itinerante de la iniciativa, concebida para acercar el arte contemporáneo joven a distintos municipios de la Comunidad Autónoma.

La Muestra de Arte Joven en La Rioja tiene como objetivo fomentar el talento emergente y apoyar las prácticas artísticas contemporáneas desarrolladas por personas jóvenes de entre 17 y 35 años, tanto de La Rioja como de otros puntos del Estado. A través de esta itinerancia, el IRJ impulsa la difusión de propuestas innovadoras y contribuye a generar nuevos públicos para el arte actual, favoreciendo el acceso a la cultura en todo el territorio.

La exposición que ahora se presenta en Santo Domingo de la Calzada incluye obras de disciplinas diversas como la escultura, la instalación, la fotografía, el vídeo o las prácticas híbridas, reflejando la pluralidad de lenguajes y enfoques que caracterizan a la creación joven contemporánea. En esta edición participan Alberto Ovejero, Álvaro Morón, Álvaro Soto, Amapola Jiménez, Ana Yao Gómez, Andrea de Blas, Azahar Elena, Carlos Cañadas, José Javier Hernández, Laura Ramos, Lou Campos, Marina González, Naim RL, Santiago Dueñas y Virginia Pérez.

La muestra podrá visitarse en el Centro Fundación Caja Rioja de Santo Domingo de la Calzada, ubicado en el número 13 de la calle Alfonso Peña, en horario de lunes a sábado de 18 a 21 horas, permaneciendo cerrada los domingos y festivos.