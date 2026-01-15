Enrique Fernández, chef de Meraki Gastrobar de Nájera, representará a La Rioja en el Campeonato Nacional de Tapas y Pinchos de “Hostelería de España”

La propuesta riojana será el pincho “El Danzador”, avalado con reconocimientos anteriores, como el “Delantal de Oro” de La Rioja y el primer premio del III Master Pinchos Gourmet, ambos en 2025.

La Rioja estará representada en el Campeonato Nacional Oficial de Tapas y Pinchos “Hostelería de España” por el chef del Meraki Gastrobar de Nájera, Enrique Fernandez, quien concursará con la tapa “El Danzador”, elaborada con productos riojanos como la Alubia de Anguiano, Chorizo Riojano, costillar de cerdo adobado, oreja de cerdo adobada, trozos de espinazo, cebolleta, pimentón y Aceite de La Rioja.

El concurso, en el que participarán 52 establecimientos de todas las regiones españolas, se celebrará entre el 26 y el 27 de enero en el marco de la celebración de la 24 º edición de la Feria Madrid Fusion Alimentos de España, que se presenta como el certamen gastronómico más global e internacional de su historia.

La propuesta gastronómica de Enrique Fernández representará a La Rioja y a la Hostelería Riojana y cuenta con la colaboración y el patrocinio del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Turismo, Bordón y Acha Gourmet.

La presentación de la participación riojana y de la propuesta gastronómica con la tapa “El Danzador” se ha desarrollado en el Muelle de Carga de Bodegas Franco Españolas, con la participación de Francisco Martínez Berges, presidente de Hostelería Riojana; Virginia Borges, directora general de Turismo; Enrique Fernández, chef de Meraki Gastrobar, de Nájera; Borja Eguizábal, CEO de Bodegas Franco-Españolas y Pepe Gullón, representante de Acha Gourmet.

La propuesta gastronómica está avalada por haber obtenido reconocimientos anteriores. En abril de 2025, logró el primer premio en el III Master Pinchos Gourmet #productoriojano, que se celebró en el Salón Gourmets en Madrid. Además, en mayo del mismo año fue el ganador del “Delantal de Oro” del XXIII Concurso de Pinchos de La Rioja, organizado por el Gobierno de La Rioja, cuyo certamen se celebró en Riojaforum.

El campeonato se celebrará en Madrid los días 26 y 27 de enero de 2026, dentro de Madrid Fusión, y tiene ámbito nacional, con participación de establecimientos representados por asociaciones integradas en Hostelería de España, entre ellas Hostelería Riojana de la FER.

La competición se desarrolla en dos fases eliminatorias, con elaboración en directo de una tapa o pincho creativo que represente productos locales o regionales.

Las propuestas serán evaluadas por un jurado profesional según criterios como adecuación al formato, sabor, originalidad, presentación, viabilidad para el establecimiento y uso de producto autóctono. Se otorgarán primer, segundo y tercer premio, además de posibles premios especiales, y el ganador recibirá trofeo, diploma y difusión mediática.