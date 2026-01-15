Stop Biometano en Hervías se suma a la Coordinadora de Plataformas Vecinales “Stop Biogás” de Navarra en su rechazo a este

En una nota de prensa, desde Stop Biometano en Hervías, recuerdan cómo «al inicio de la primavera de 2025, ciudadanas y ciudadanos de la localidad de Hervías, ubicada en la Rioja Alta, nos vimos sorprendidos ante el anuncio de la petición, por parte de la empresa Axpo Iberia SL, para la petición de la implantación de una planta de obtención de biometano en el término municipal de dicha localidad, lo cual fue detectado ante la publicación en el BOR, dado que el ayuntamiento de Hervías, que sí había mantenido reunión con dicha empresa, no informó a su población.

De inmediato, la plataforma creada en esta localidad, comenzó, de forma urgente, a realizar las acciones necesarias en línea con la presentación de las alegaciones pertinentes, ante dicha petición, así como la recogida de firmas en contra de la misma.

Finalizadas dichas acciones, se procedió a la entrega de las alegaciones recopiladas, así como las firmas recogidas con la clara petición de que los organismos competentes en este ámbito no dieran el visto bueno a la instalación de dicha planta. Pasado el tiempo, al parecer, de forma oficiosa, tuvimos conocimiento de que dicha petición había decaído, pero algo nos dejó un poco preocupados, habida cuenta que la COTUR, no emitió, como debiera ser preceptivo, ningún informe al respecto.

Esa preocupación, antes reseñada, tuvo su respuesta a finales del verano de 2025 cuando, de forma fortuita, nos enteramos de que había una nueva petición, promovida por la empresa B Power GEN. III SL, para la implantación de una planta de estas características en el término municipal de nuestra localidad. Pero la sorpresa fue en aumento, cuando pudimos informarnos por el BOR, de que la anterior empresa, Axpo, había vuelto a presentar una nueva propuesta, esta vez con tres posibles ubicaciones, en nuestro término municipal.

Ante esta situación, la plataforma Stop Biometano en Hervías, volvió a emprender las acciones legales para presentar las alegaciones a dicho proyecto, así como la recogida y entrega de firmas en contra del mismo, plazo que finalizaba el día 25 de noviembre de 2025.

Actualmente estamos a la espera del pronunciamiento del órgano competente en la materia, sobre estas dos peticiones, tras la recopilación de los preceptivos informes que han de acompañar en la toma de decisión, al respecto, tal u como marcan las leyes vigentes.

Como quiera que recientemente, la Coordinadora de Plataformas Vecinales “Stop Biogás” de Navarra, han hecho entrega de un escrito en las oficinas de la empresa Biogás Power Generation, instando a las empresas del grupo a que cesen en sus intentos de promover plantas de biogás en Navarra, desde la plataforma Stop Biometano en Hervías queremos manifestar nuestra total adhesión a dicho escrito, haciéndolo extensivo a los proyectos que dicha empresa, así como Axpo, están intentando desarrollar en la Rioja y, específicamente, en la localidad de Hervías».