CSIF denuncia que la Brigada de Obras del Ayuntamiento de Haro desarrolla su trabajo en condiciones que no cumplen con la Prevención de Riesgos Laborales

Llevan meses reclamando al consistorio Jarrero ropa reglamentaria para esta época del año y a ello se añade la falta de calefacción y agua caliente en las instalaciones del almacén municipal.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios denuncia «la inhumana situación del servicio de la Brigada de Obras del Ayuntamiento de Haro.

Estos trabajadores desarrollan sus funciones en condiciones inadecuadas debido a la falta de calefacción y agua caliente en las instalaciones del almacén municipal y llevan semanas soportando estas deficiencias, que afectan directamente a su salud y a la calidad de su jornada laboral, especialmente en los meses de bajas temperaturas.

A esta situación se suma la falta de ropa de trabajo reglamentaria. Dicha indumentaria fue solicitada formalmente a través de la Mesa de Negociación, sin que hasta la fecha se haya dado respuesta ni se haya hecho entrega del vestuario correspondiente, incumpliendo los compromisos adquiridos.

CSIF exige al Ayuntamiento de Haro una solución inmediata tanto para la reparación de los sistemas de calefacción y agua caliente como para la entrega urgente de la ropa de trabajo, garantizando así unas condiciones laborales dignas y seguras para el personal de la Brigada de Obras. Es inaceptable que los trabajadores sigan desempeñando su labor en estas circunstancias, por lo que se solicita a la administración responsable que actúe con la máxima urgencia», concluyen.