AUDIO | Haro licitará sus instalaciones deportivas por 5,5 millones de euros en un contrato a cinco años

El pleno del Ayuntamiento jarrero ha aprobado la iniciación del expediente de contratación de la gestión de las instalaciones deportivas de El Mazo y El Ferial por un valor estimado de 5,5 millones de euros y un plazo de duración del contrato de cinco años. La propuesta salió adelante con los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención de los grupos y ediles de la oposición. La edil no adscrita, Laura Vidaurre, justificó su abstención en la duración del contrato y las obras.

Por su parte, el equipo de gobierno, a través del concejal Borja Merino razonó la propuesta así.

El pleno, además, con el coto en contra de Laura Vidaurre, aprobó delegar en la Junta de Gobierno la competencia plenaria de aprobar el expediente, la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación del gasto de la gestión de las instalaciones deportivas. No así la atribución de efectuar la adjudicación, ni la de resolver sobre los efectos y extinción del mismo.