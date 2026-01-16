Gonzalo Capellán y Alfonso Rueda visitan la Escuela de Hostelería de Santo Domingo de la Calzada

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha visitado la Escuela de Hostelería y Turismo Camino de Santiago en Santo Domingo de la Calzada.

El CIPFP Camino de Santiago cuenta con 189 alumnos matriculados este curso en la Escuela de Hostelería y ofrece una experiencia gastronómica única a través del proyecto ‘Cómete La Rioja’ de su Aula Inmersiva. Este proyecto, el primero de estas características que se ofrece en un centro formativo, combina estímulos que implican a los cinco sentidos con imágenes, aromas, sabores y texturas realizadas por los alumnos del centro y que busca ofrecer una experiencia multisensorial y un recorrido vanguardista por distintos rincones gastronómicos y culturales de la región.

Gonzalo Capellán ha destacado que este centro ha formado a numerosos profesionales de reconocido prestigio “que hoy trabajan en los mejores restaurantes del mundo”, mientras que Alfonso Rueda ha puesto en valor el compromiso de ambas regiones por apostar por la FP, “en la potencia de la FP está el futuro de muchos sectores económicos y tenemos que cuidarla especialmente”. A su vez, ha añadido que “si por algo se nos identifica tanto a La Rioja como a Galicia es por una especial distinción de calidad por encima de la media con la que la gente reconoce lo que hacemos en los dos territorios”, un hecho que han podido comprobar en las instalaciones del centro.