Santo Domingo se promocionará en FITUR como enclave del Camino miembro de la Red de Ciudades y Villas Medievales

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada ha anunciado que el municipio estará presente en la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), «uno de los escaparates turísticos más importantes a nivel nacional e internacional, en el que Santo Domingo acudirá con una propuesta sólida y estratégica para reforzar su posicionamiento como destino de referencia».

La presencia de Santo Domingo de la Calzada en FITUR se articulará en dos momentos clave y en dos escenarios destacados de la feria, poniendo en valor su patrimonio, su identidad histórica y, especialmente, su papel protagonista en el Camino de Santiago a su paso por La Rioja.

El primer hito tendrá lugar el jueves 22, a las 15:00 horas, en el stand de la Red de Ciudades y Villas Medievales, donde, tras la aprobación por el Pleno de la Corporación municipal el pasado mes de noviembre, se materializará oficialmente la adhesión de Santo Domingo de la Calzada como nuevo municipio miembro de esta Red.

La Red de Ciudades y Villas Medievales agrupa a municipios de toda España que comparten un destacado legado histórico y patrimonial de origen medieval, con el objetivo de trabajar de forma conjunta en la promoción turística, cultural y patrimonial, así como en el desarrollo de proyectos comunes que refuercen la visibilidad de estos destinos tanto en el ámbito nacional como internacional. La incorporación de Santo Domingo supone un reconocimiento a su riqueza histórica y a su relevancia como enclave medieval de primer orden.

El segundo momento destacado será el sábado 24, a las 18:00 horas, en el stand de La Rioja, donde, gracias al apoyo y la colaboración de la Dirección General de Turismo y Promoción Territorial del Gobierno de La Rioja, Santo Domingo de la Calzada ofrecerá al público asistente su propuesta más atractiva y turística en la presentación titulada “Donde el Camino se hace ciudad”.

Durante esta presentación, la Concejalía de Turismo pondrá el acento en el potencial turístico de Santo Domingo de la Calzada como hito, parada y experiencia imprescindible en el Camino de Santiago, destacando su patrimonio, su historia, sus tradiciones y los servicios que ofrece al peregrino y al visitante. Para ello, se proyectarán vídeos promocionales específicos y se ofrecerá una explicación detallada a cargo del Concejal de Turismo y del guía de la Oficina de Turismo municipal.

Desde el Ayuntamiento se subraya que «esta presencia en FITUR responde a una estrategia clara de promoción y posicionamiento del municipio, apostando por el Camino de Santiago como eje vertebrador de su oferta turística y como elemento diferenciador capaz de atraer visitantes durante todo el año».

El concejal de Turismo, Óscar Reina, ha destacado que “FITUR es una oportunidad única para mostrar al mundo todo lo que Santo Domingo de la Calzada puede ofrecer, reforzar alianzas y seguir consolidándonos como un destino con identidad propia, historia y experiencias auténticas”.