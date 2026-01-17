La Fundación San Millán licita el servicio de digitalización de documentos conservados en el Monasterio de Yuso y en el Archivo Histórico Nacional

La actuación permitirá avanzar en la preservación y el acceso al fondo documental del Monasterio de San Millán de la Cogolla y se enmarca en el plan de actuación aprobado para 2026.

La Fundación San Millán de la Cogolla ha sacado a licitación el servicio de digitalización de documentos conservados en el Monasterio de Yuso y en el Archivo Histórico Nacional, relacionados con el Monasterio de San Millán de la Cogolla, con el objetivo de garantizar su conservación, mejorar su accesibilidad y facilitar su difusión científica y cultural.

La licitación, tramitada mediante procedimiento abierto simplificado, cuenta con un presupuesto de 101.338,37 euros. El plazo de ejecución del contrato será de seis meses y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 14 horas del 28 de enero de 2026 a través de la Plataforma de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

El proyecto forma parte de la estrategia de digitalización del valioso fondo documental vinculado a San Millán de la Cogolla, uno de los conjuntos patrimoniales más relevantes del ámbito cultural y lingüístico español, y responde a la necesidad de preservar documentos históricos de gran valor, muchos de ellos de difícil acceso o consulta presencial.

Esta actuación se enmarca en el plan de actuación de la Fundación San Millán para el ejercicio 2026, aprobado por su Patronato, y se desarrolla al amparo del convenio suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Fundación San Millán de la Cogolla para la digitalización de los documentos procedentes de San Millán que se conservan en el Archivo Histórico Nacional, con fines de investigación, estudio y divulgación.

El origen de este proyecto se encuentra en el trabajo de investigación promovido por la Fundación San Millán de la Cogolla y desarrollado por Javier García Turza, que permitió corregir y ampliar el inventario documental realizado por el padre Juan Bautista Olarte. Esta labor dio lugar a una compilación que recoge la descripción de 12.987 escrituras, correspondientes a la totalidad del archivo que actualmente custodian los frailes agustinos en San Millán, así como al estudio integral de los fondos documentales conservados tanto en el propio monasterio como en otras instituciones, entre ellas la Real Academia de la Historia, la Biblioteca Nacional de España y el Archivo Histórico Nacional.

Ambos trabajos fueron publicados por la Fundación San Millán en la obra ‘El monasterio de San Millán de la Cogolla: Historia y escritura’ y constituyen la base científica sobre la que se apoya la actual fase del proyecto, centrada en la digitalización de los fondos emilianenses conservados tanto en La Rioja como fuera de ella, comenzando por el fondo más relevante, depositado en el Archivo Histórico Nacional. Asimismo, se alinea con el convenio suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Fundación San Millán para impulsar la digitalización del fondo documental del Monasterio de Yuso, reforzando la cooperación institucional en materia de preservación del patrimonio histórico.

La digitalización permitirá, además, avanzar en la creación de repositorios digitales que faciliten el acceso a investigadores y ciudadanía, al tiempo que contribuye a la protección de los originales frente al deterioro derivado de su manipulación.