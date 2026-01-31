Beltrán brinda su apoyo a Gonzalo Capellán «para que los riojanos afrontemos unidos la crisis de infraestructuras»

La presidenta del Partido Riojano (PR+Riojan@s), Rita Beltrán Muro, ha publicado una carta abierta dirigida al presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán de Miguel, a quien le muestra su preocupación y le solicita una reunión para abordar la grave problemática de infraestructuras y comunicaciones que atraviesa la región.

En la misiva, Beltrán recuerda que “en las últimas semanas y meses, nos levantamos día sí y día también con noticias que hablan de aviones que no llegan, de trenes que se averían, de trenes que se retrasan, de trenes que se suprimen, frecuencias que se reducen durante los fines de semana, de vías férreas que carecen de un mantenimiento adecuado, de vías de alta velocidad que no terminamos de ver nunca o del soterramiento de Logroño que no avanza”.

La regionalista subraya que “es necesario que entre todos los riojanos y riojanas, empezando por nosotros como representantes públicos, nos unamos para exigir unas conexiones e infraestructuras de calidad acordes al 2026”.

En este sentido, para el PR+Riojan@s es importante adecuar los servicios ferroviarios a las necesidades de la población riojana, con unas condiciones de mantenimiento y seguridad excelentes. “De nada sirve adelantar el Alvia madrugador, si llega a la misma hora o más tarde, que cuando salía una hora después, más aún cuando se está limitando la movilidad regional interna en ese horario con otro tren regional que comparte algunas paradas, solapándose ambas”, en referencia al regional de las 6:15 y al Alvia de las 6:25, que comparten paradas y tarifa de Media Distancia, en Calahorra, Rincón de Soto, Alfaro y Castejón de Ebro, con apenas 10 minutos de diferencia, sin que posteriormente haya más servicios hasta las 15 horas.

Para Beltrán “no solo no mejoramos, sino que empeoramos, desde la pandemia se han reducido frecuencias e, incluso, el refuerzo de Alvia que pusieron los fines de semana por La Rioja Baja se suprimió. Antes teníamos servicios con Galicia, Asturias, el oeste de Castilla y León y Cataluña que hemos perdido. Hemos pasado de seis a un solo tren con Barcelona, el resto, o los han anulado o ahora van por Navarra.

En la conexión a Madrid, el Intercity que pusieron por La Rioja Alta vía Castilla y León sufre en demasiadas ocasiones desvíos al autobús por el mal estado de la infraestructura. Y no es nuevo, porque viene a suplir alguna de esas frecuencias a Castilla y León que se perdieron.

“¿Cuándo van a llegar esos trenes Alaris transformados a regionales que prometieron desde el Ministerio? Porque ni siquiera son nuevos, son de los años 90. O sea, menos viejos que los trenes actuales pero tampoco son nuevos”, cuestiona.

La líder regionalista recuerda que, además, la infraestructura está en malas condiciones. “Estamos viendo estos días que los propios maquinistas de Renfe y operadores privados de mercancías pasan por La Rioja con incertidumbre porque hay demasiadas deficiencias. Aún recordamos el tren de contenedores que hace unos meses dejó su carga esparcida por viñedos de La Rioja Alta porque los vagones volcaron por el estado de vías y cableado. Cualquier día puede haber una desgracia”, subraya.

En otro orden de cosas, Beltrán recuerda que en Logroño el soterramiento sigue bloqueado. “Como viene señalando nuestro concejal Rubén Antoñanzas, la obra está parada desde hace dos años y la Sociedad del ferrocarril sigue sin tener el suelo a su disposición, impidiendo la construcción de 1.200 viviendas en suelo público. Sin olvidar que media ciudad sigue con una herida abierta en forma de trinchera ferroviaria, con infraestructuras como los puentes en mal estado y sin que esté claro si las vías seguirán por La Grajera o por El Cortijo”.

En el ámbito aeroportuario, el PR+Riojan@s recuerda que el avión con Madrid registra muchas incidencias cada año y el que se ha propuesto a Barcelona “va a volar unos días por semana que dificultan las conexiones o planificar una salida de fin de semana o de puente, lo que significa que no está adecuadamente planteado y tiene carencias”.

Por otro lado, está pendiente de ver qué pasará con la liberalización de la autopista AP-68 que necesita nuevos enlaces para vertebrar la región adecuadamente, el avance de la autovía A-12 en el tramo burgalés que ayudará a descongestionar la N-232 entre Casalarreina y Pancorbo o la mejora de capacidad en vías muy utilizadas como las conexiones Logroño-Soria, Arnedo-Calahorra o Santo Domingo-Ezcaray.