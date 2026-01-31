El IES Manuel Bartolomé Cossio de Haro dona 400 euros al Banco de Alimentos de La Rioja

El IES Manuel Bartolomé Cossio de Haro, que dirige Elena Gurría, ha realizado una nueva recogida, en este caso de dinero, para ayudar al Banco de Alimentos de La Rioja en su trabajo para conseguir que no haya ningún riojano sin comer todos los días. Los alumnos y profesores del centro jarrero han aportado 400 euros, conseguidos por medio de un mercadillo navideño de venta de libros y comidas del mundo, en una jornada en la que la solidaridad fue una vez más bien entendida.