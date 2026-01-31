Villaverde de Rioja, premio al ‘Pueblo más digital 2025’

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, ha visitado Villaverde de Rioja para presentar el balance actualizado del programa ‘Digitalízate con La Rioja’, que ha alcanzado el objetivo principal de las 3.901 personas certificadas, y entregar al municipio el reconocimiento como ‘Pueblo más digital’ de 2025, un galardón que distingue a la localidad con mayor participación proporcional en formación digital durante el último año.

El programa, que ha cumplido su segundo ejercicio de despliegue con 618 cursos finalizados, ha continuado creciendo y se ha consolidado como “una de las principales iniciativas de formación digital en la comunidad, con especial atención al medio rural y a los mayores”, ha destacado Alfonso Domínguez. Durante 2025, el proyecto ha alcanzado ya las 4.263 personas formadas y ha emitido 5.694 certificaciones, ampliando su presencia a 69 localidades y 3 pedanías, con participación de vecinos procedentes de 90 municipios riojanos.

Por distribución territorial, La Rioja Media cuenta con 2.063 personas certificadas, seguida de La Rioja Baja, con 1.375, y La Rioja Alta, con 825. El perfil de los participantes confirma la vocación inclusiva del proyecto: las mujeres representan el 68% de las personas formadas (2.712) y casi la mitad de los participantes, el 49% (1.947), procede de zonas rurales.

Por edades, el grupo mayoritario continúa siendo el de mayores de 55 años, con 3.128 personas certificadas, seguido por 688 personas entre 30 y 54 años, 319 jóvenes entre los 18 y los 29 años y 128 menores de 17 años.

Los cursos más demandados son los de ‘Iniciación a Internet con smartphone y tablet’, con 214 ediciones finalizadas. Por su parte, el itinerario de ‘Tecnologías Emergentes e Inteligencia Artificial’ ha experimentado un notable impulso y se sitúa ya como la segunda formación más solicitada, con 83 cursos completados. Le siguen ‘Relación con la e-Administración’ (81) e ‘Iniciación a la informática en PC’ (64). Las localidades con mayor número de personas certificadas son Logroño (1.692 participantes), Calahorra (624) y Haro (148), junto a otras como Alfaro (207), Arnedo (181), Santo Domingo de la Calzada (119), Nájera (116), Navarrete (52) y Lardero (44).

“Acceder a las mismas oportunidades y mejorar la vida”

Alfonso Domínguez ha subrayado que “la formación digital se ha convertido en una herramienta imprescindible para garantizar que todos los riojanos puedan acceder a las mismas oportunidades y mejorar su vida, independientemente del tamaño o la ubicación de su municipio”. El crecimiento del programa “demuestra que los ciudadanos quieren aprender, avanzar y aprovechar los recursos que ponemos a su disposición”, y “la clave de su éxito está en un modelo de formación eficaz, cercano, práctico y adaptado a las necesidades reales, que permite que la digitalización deje de ser un obstáculo y se convierta en una oportunidad”.

El consejero, que ha estado acompañado por el director general para la Sociedad Digital, Francisco Javier Ridruejo, y la directora del programa, María Afonso, ha hecho entrega al alcalde de Villaverde de Rioja, Antonio Garza, el reconocimiento como ‘Pueblo más digital’ de 2025, al ser la localidad con mayor participación proporcional en el programa. El municipio, que cuenta con un censo de 65 habitantes, ha emitido 33 certificados y ha formado a 24 vecinos, de los cuales 11 son mujeres y 13 hombres con un perfil mayoritariamente sénior, ya que 23 de ellos cuentan con más de 55 años.

Los ayuntamientos, asociaciones y personas interesadas pueden informarse en digitalizateconlarioja.com, en los teléfonos 941 235 677 y 900 842 246 (gratuito), y en la oficina de Logroño (Gran Vía 67, entreplanta 2), abierta de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

El programa está integrado en la actualidad por un equipo de 8 profesionales, además de 4 colaboradores puntuales, para atender la creciente demanda formativa.