AUDIO | El Ayuntamiento de Haro «tapará» los contenedores soterrados de la ciudad

Por Radio Haro
31 enero, 2026
Unos dispositivos que, en algunos casos, nunca llegaron a funcionar y, en otros, estuvieron operativos por muy poco espacio de tiempo. La decisión la dio a conocer la edil del equipo de gobierno Natalia Villanueva a preguntas de la concejal no adscrita Laura Vidaurre.

Los primeros en desaparecer del paisaje urbano serán los de la Plaza de San Agustín, en la trasera del edificio del Banco de España.

