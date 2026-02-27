El Ayuntamiento de Haro destina un millón de euros al año a la Policía Local

El Ayuntamiento de Haro, señala en nota de prensa que «comprometido con la seguridad ciudadana, destina un millón de euros al año a la Policía Local. El consistorio jarrero mantiene una apuesta firme y sostenida por la seguridad ciudadana y, en especial, por mejorar las condiciones laborales de la plantilla de la Policía Local, con una inversión realizada en 2025 que asciende a 1.008.230,19 euros.

Este esfuerzo económico sitúa a la Policía Local como uno de los servicios estratégicos prioritarios del presupuesto municipal y refleja el compromiso real del Consistorio con la mejora progresiva de las condiciones laborales de unos agentes cuya estructura retributiva se concentra mayoritariamente en la franja de entre 40.000 y 49.000 euros brutos anuales.

Un esfuerzo sostenido y verificable

El Ayuntamiento subraya que los datos objetivos ponen de manifiesto:

Una inversión anual que ha superado el millón de euros en 2025 y que se verá aumentada en 2026 gracias a la incorporación de 5 nuevos efectivos que reforzarán la plantilla y contribuirán a mejorar la seguridad ciudadana, sin necesidad de recurrir a la colaboración de la Guardia Civil como ha ocurrido en ocasiones.

Un nivel retributivo alineado con municipios de características similares.

Una política de mejora progresiva y responsable, tras las negociaciones mantenidas durante el año.

El equipo de gobierno insiste en que la seguridad pública requiere rigor presupuestario, planificación y responsabilidad, tal y como se evidencia con hechos y con presupuesto.

Diálogo abierto y voluntad de mejora

El Ayuntamiento de Haro reitera su disposición permanente al diálogo con la representación sindical para seguir avanzando en mejoras organizativas y de servicio, siempre desde un marco de sostenibilidad financiera y equidad dentro del conjunto de la plantilla municipal.

El objetivo continúa siendo claro: mejorar la calidad del servicio público de seguridad con una Policía Local con los medios y recursos necesarios y cercana a la ciudadanía».

Para Natalia Villanueva, concejala del área: «Estamos hablando de una inversión que supera el millón de euros anual en retribuciones. Son datos objetivos que reflejan la prioridad que este equipo de gobierno otorga a la seguridad y al bienestar de nuestros agentes. Nuestro objetivo es seguir avanzando de forma progresiva en la mejora de las condiciones de la plantilla, siempre desde la responsabilidad presupuestaria y la equidad con el conjunto de los trabajadores municipales. La Policía Local de Haro realiza un trabajo esencial para la convivencia y la seguridad de la ciudad, y desde el Ayuntamiento vamos a seguir apoyando su labor con hechos, planificación y recursos».