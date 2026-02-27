La jarrera Natalia Olarte participa en la mesa redonda de la tercera edición de `Mujeres del Rioja´ en el CCR

El próximo jueves 5 de marzo, a las 19:00 horas, el Centro de la Cultura del Rioja acoge la tercera edición de la ‘Gala Mujeres del Rioja’ con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. El evento busca visibilizar el talento femenino en el sector vitivinícola.

Desde su reapertura en 2023, el Centro de la Cultura del Rioja (CCR), en Logroño, es un referente en el mundo vitivinícola y la tercera edición de estas jornadas y galardón es una muestra inequívoca de ello.

Mesa redonda con ponentes de primer nivel

El acto, que arranca el jueves 5 de marzo a las 19:00 horas, acogerá una mesa redonda en la que se debatirá sobre el mundo del vino en nuestra región, desde las voces de cuatro mujeres de gran peso en el mundo vitivinícola de ámbitos muy distintos, como el marketing, la investigación, el propio viñedo o la docencia. Todas ellas ofrecerán una visión global e integral del sector en la actualidad.

Participarán en este coloquio Mari Paz Diago, doctora de la Universidad de la Rioja y miembro el ICVV; María Asunción Sáenz De Samaniego, directora de la Bodega Ostatu; Natalia Olarte, ingeniera agrónoma; y Adela Pereira, fundadora de Álvar, Aceleración Enoturística. La mesa estará moderada por la periodista riojana Olivia García.

Cinco mujeres referentes en el sector

Tras la mesa redonda se hará la entrega del premio ‘Mujer del Rioja’, que pretende poner en valor el talento de las mujeres riojanas en un sector en el que cada vez tienen más peso.

Las nominadas de este año son:

• Elena Adell, Enóloga histórica de Campo Viejo y Penord Ricard Winemakers Spain. Nacida en Logroño, es una de las enólogas más longevas y respetadas de Rioja, con casi 4 décadas de carrera. Estudió ingeniería agrónoma y se especializó en Viticultura y Enología.

• Idoya Jarauta, Fundadora y Enóloga en Finca Egomei. El proyecto que lidera refleja la nueva generación de bodegueras en Rioja interesadas en el vino de autor y la viticultura de precisión.

• Lucía Ripa, es una comunicadora riojana de gran recorrido. Esta locutora ha estado tradicionalmente vinculada a medios de La Rioja, especialmente a Radio Rioja, y muy ligada a programas locales dónde ha participado como presentadora y tertuliana.

• Ana Rosa Gutiérrez, es docente e investigadora universitaria en La Rioja con una trayectoria académica destacada en ciencias de la alimentación y enología (tecnología de los alimentos aplicada al vino), vinculada a la Universidad de La Rioja y al Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV).

• Cristina Forner, es una empresaria del sector vitivinícola, conocida por liderar y proyectar internacionalmente la marca MARQUES DE CÁCERES, una de las bodegas más reconocidas de España.

La ganadora del galardón se conocerá durante la celebración de la ceremonia. En su segunda edición la premiada fue Sara Arambarri, mientras que, en 2024, el primer premio recayó en la enóloga Ana Barrón.

La gala busca ser un punto de encuentro también abierto a la ciudadanía, por lo que el acceso será gratuito hasta completar aforo, con prioridad para aquellas personas que han recibido invitación expresa.

Este año el acceso a la mesa redonda y la entrega de premios es gratuito, aunque es necesario sacar invitación a través de la web centrodelaculturadelrioja.sacatuentrada.es. El evento, como no podría ser de otro modo, estará maridado con una copa de vino para los asistentes.