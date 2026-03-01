POR LA RIOJA pide ayudas a particulares, ayuntamientos y empresas para la retirada de elementos de amianto en edificios

La formación regionalista señala que tras la aprobación en el Parlamento de la redacción de un inventario de inmuebles con amianto, PP y PSOE no pueden abandonar a los particulares para llevar a cabo su retirada.

POR LA RIOJA solicita al Gobierno de La Rioja, tras la aprobación en el Parlamento riojano de la redacción de un inventario de edificios públicos con elementos de amianto, que articula un paquete de ayudas directas a particulares, empresas y ayuntamientos para la retirada de uralita y amianto de inmuebles en La Rioja. “Unos materiales -recuerda el portavoz de la formación regionalista, Miguel Gómez Ijlaba- que son habituales en numerosas instalaciones y edificios residenciales en los municipios riojanos”.

Gómez Ijalba muestra su satisfacción por el acuerdo alcanzado en el Parlamento. “Desde POR LA RIOJA llevamos más de un año solicitando que se pongan en marcha medidas para la retirada del amianto y la uralita. Ahora ha sido gracias a una iniciativa del PSOE, pero lo importante es que en La Rioja podemos iniciar la retirada de materiales que provocan afecciones respiratorias con el paso del tiempo”.

POR LA RIOJA viene reclamando desde hace más de un año el inicio de la colaboración entre el Gobierno regional y la Federación Riojana de Municipio “para impulsar acuerdos con ayuntamientos que tengan infraestructuras públicas con este tipo de materiales”.

El portavoz regionalista considera imprescindible que, al mismo tiempo, “se articulen ayudas a particulares para la retirada de este material de sus construcciones, tanto en el ámbito privado como en el desarrollo de una actividad económica”.

La formación regionalista califica de ·curioso cuando menos” que tanto PP como PSOE “han rechazado nuestras propuestas de retirada de elementos de amianto a lo largo del tiempo -a pesar de reconocer su peligrosidad-, y ahora se han puesto de acuerdo para aprobarlas como si fueran suya”. En todo caso, reitera Gómez Ijalba “lo importante es que se lleve a cabo y los riojanos se beneficien de esta iniciativa. Nosotros no participamos en los repartos de medallas políticas”.

POR LA RIOJA subraya que los costes de la retirada de cubiertas con amianto “son muy elevados -el precio medio de retirada de cubiertas de uralita es de 20–40 €/m²- y esto provoca que su sustitución sea más lenta de lo deseado”. Desde esa perspectiva, la formación regionalista entiende que las ayudas del Gobierno de La Rioja “serán un acicate importante para particulares, empresas o comunidades de vecinos para proceder a la eliminación y sustitución de los elementos de amianto”.

La formación regionalista precisa que otras comunidades autónomas como Navarra, ya tienen varias líneas de ayudas para la retirada del amianto, ya sean en cubiertas, redes de saneamiento, garajes o elementos ornamentales. POR LA RIOJA recuerda que la Unión Europea recomienda que este material sea retirado de todos los edificios públicos y los situados en zonas sensibles para el año 2028 y siendo su eliminación general en 2032.