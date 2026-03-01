Las inscripciones para participar en la XI Carrera de la Mujer por la Investigación se pueden hacer en Haro

Los lunes de 19.30 h. a 20.30 h. se pueden hacer inscripciones presenciales en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Haro Haro, para facilitar desplazamientos a Logroño.

La sede de la entidad se ubica en el Vivero de Empresas.