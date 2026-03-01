El Ayuntamiento de Santo Domingo abre la inscripción para la Ludoteca de Semana Santa

La Concejalía de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada pone en marcha una nueva edición de la Ludoteca de Semana Santa 2026, que se celebrará los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril, en horario de 8:00 a 14:30 horas.

La actividad, que se desarrollará a través de la Ludoteca Municipal “Burbujitas”, está dirigida a niños y niñas con edades comprendidas entre los 4 y los 12 años, con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar durante el periodo vacacional escolar, ofreciendo al mismo tiempo un espacio educativo y de ocio de calidad.

El plazo de inscripción permanecerá abierto del 2 al 16 de marzo, y la confirmación de plazas se realizará del 19 al 25 de marzo. Las inscripciones deberán formalizarse en la Oficina de Registro del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada. La tasa por participante es de 36,35 euros.

Ainara Gordo ha destacado que “desde el Ayuntamiento seguimos apostando por programas que apoyen a las familias y garanticen un entorno seguro, educativo y dinámico para los menores durante los periodos no lectivos”.

Asimismo, se informa de que, tanto en el momento de realizar la inscripción como para todas las personas interesadas, estará disponible para su consulta el programa detallado de actividades, así como el organigrama del servicio, con el fin de ofrecer la máxima transparencia sobre el funcionamiento y la planificación de la ludoteca.

Esta iniciativa cuenta con la colaboración institucional en el marco del programa Corresponsables y reafirma el compromiso municipal con las políticas de apoyo a la infancia y la conciliación familiar.