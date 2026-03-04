El Centro de Innovación y Selección de Legumbres de la Sierra Riojana en Anguiano nace para profesionalizar el sector y mejorar sus procesos

Capellán destaca un apoyo decisivo para que “la DOP Alubia de Anguiano pueda seguir consolidándose como producto de calidad y mejore la rentabilidad de los jóvenes productores de la sierra”. El Ejecutivo autonómico ha destinado 80.000 euros a un proyecto que trata de solucionar el bajo grado de mecanización en la producción, lo que limita la posibilidad de responder a la demanda.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto al junto al director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, al de Desarrollo Rural, David Martín, y a la alcaldesa de Anguiano, Gema López, ha visitado el nuevo Centro de Innovación y Selección de Legumbres de la Sierra Riojana, ubicado en la localidad de Anguiano. Un nuevo centro que está liderado por la Asociación de Cultivadores de Alubia de Anguiano, gestora de la DOP Alubia de Anguiano, y cofinanciado por el Gobierno de La Rioja.

Durante la visita, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que se trata de “un proyecto importante, financiado dentro de los proyectos emblemáticos del Reto Demográfico, pero sobre todo un apoyo decisivo para que la Alubia de Anguiano pueda mejorar sus procesos de selección y seguir consolidándose como producto de calidad”.

Esta iniciativa cuenta con la cooperación de la Universidad de La Rioja, el CEIP Rural, el Ayuntamiento de Anguiano, la Agrupación Empresarial Innovadora de Productos de la Sierra Riojana, el Centro Tecnológico Agroalimentario (CTIC-CITA) y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente.

El espacio, que ha obtenido una subvención de 80.000 euros a través del programa de proyectos piloto y emblemático para la dinamización del medio rural y ante el reto demográfico y la despoblación, que gestiona la Dirección General de Política Local y Lucha contra la Despoblación, nació con el objetivo de dar servicio a toda la comarca y profesionalizar un sector cuya demanda supera actualmente a la producción.

El centro incorpora tres nuevas máquinas que modernizan un proceso que hasta ahora se realizaba mayoritariamente de forma manual. En concreto, dispone de una seleccionadora y limpiadora para la separación del grano de sus impurezas; una mesa densimétrica que permite clasificar la alubia por peso; y una avanzada máquina de selección óptica por láser que discrimina los granos por color.

Capellán ha destacado que “procesos que antes requerían muchas horas de trabajo manual y control visual ahora pueden realizarse de manera rápida y automatizada, mejorando la calidad, la seguridad y la certificación del producto”. Esta modernización, ha añadido, “va a contribuir a mejorar la rentabilidad de los jóvenes productores de la sierra que se están dedicando al cultivo de la alubia”.

Además, ofrece una garantía sanitaria al consumidor puesto que la legumbre es sometida a un tratamiento de congelación para la eliminación total de la plaga del gorgojo, asegurando la calidad comercial del grano. Asimismo, propone una gestión integral de la producción que incluye servicios de almacenamiento, pesaje, limpieza profunda y envasado automatizado en diversos formatos.

El presidente ha contextualizado esta actuación en el valor estratégico de la legumbre para la sierra riojana y, en particular, para el Alto Najerilla. “La legumbre es una de las riquezas que tienen nuestros pueblos; forma parte de nuestra cultura, de nuestra gastronomía y de nuestra identidad”, ha afirmado.

La Alubia de Anguiano cuenta desde 2021 con el reconocimiento como Denominación de Origen Protegida, lo que refuerza su posicionamiento como alimento de calidad diferenciada. Junto a ella, el presidente ha recordado la existencia de otras variedades autóctonas en la sierra riojana que comparten la misma filosofía de recuperación y valorización del producto local. En la actualidad, la producción ronda las 30 hectáreas y en torno a 30.000 kilos anuales, si bien, según ha señalado Capellán, “la demanda es muy superior, lo que demuestra el potencial de crecimiento de este proyecto”.

Asimismo, ha incidido en que esta iniciativa constituye también una herramienta para la lucha contra la despoblación. “Es uno de los medios que tenemos para fijar población y actividad económica en la sierra, vinculando el desarrollo al producto autóctono y al territorio”, ha señalado.

El centro prestará servicio a los 34 cultivadores profesionales actuales, con vocación de ampliarse a nuevos productores, y permitirá seguir trabajando en programas de control de autenticidad, depuración y mejora de las semillas autóctonas, en colaboración con la Universidad y centros de investigación del Gobierno de La Rioja.

“Se trata de poner en valor el producto autóctono de la sierra, seguir mejorando su calidad y convertirlo en una verdadera oportunidad de desarrollo económico para jóvenes cultivadores”, ha subrayado.

Por último, se constituye como un espacio de estudio para la certificación de variedades de legumbre; la caracterización de las especies en riesgo de erosión genética; y la mejora del rendimiento y procesado del grano mediante la creación de una estructura que ofrezca un servicio innovador a los productores. Dado que actualmente solo la DOP Alubia de Anguiano puede proporcionar semillas certificadas, desde el centro se trabaja para poder hacerlo con otras variedades autóctonas como el Cuco Fino de Torrecilla, el Caparrón del Leza o la Alubia Villarija.