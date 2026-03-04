Alcanzado un pre-acuerdo en el sector de Residencias y Centros de Día con una subida salarial del 15% en tres años

Los cuatro sindicatos negociadores del IV Convenio Regional de Residencias y Centros de Día de La Rioja —CCOO, CSIF, UGT y USO— «hemos alcanzado un preacuerdo con la patronal del sector que recoge una subida salarial del 15% en tres años y nos permite desconvocar la huelga prevista para el 6 de marzo.

El acuerdo fija un incremento del 4,75% en 2026, un 5,25% en 2027 y un 5% en 2028, lo que supone un 15% acumulado en el periodo. Hace apenas unas semanas, la oferta empresarial no llegaba al 12% en tres años y se situaba en el 11,5%. La presión sindical y el calendario de movilizaciones han sido determinantes para mejorar de forma clara aquella propuesta inicial.

Si bien al inicio de la negociación planteamos una subida del 25%, lo hicimos como una reivindicación a máximos para un periodo de cuatro años. En ese contexto, entendemos que el 15% en tres años es un buen acuerdo para el sector en La Rioja, mejora de manera evidente la última oferta de la patronal y reconoce el esfuerzo sostenido durante meses en la mesa de negociación.

El preacuerdo incluye también una reducción progresiva de la jornada anual hasta las 1.750 horas en 2028, ahora fijada en 1.779 horas anuales. En 2026 la jornada será de 1.765 horas y en 2027 quedará fijada en 1.758 horas.

Además, se incrementa el valor de los nuevos trienios que se generen a partir de la entrada en vigor del convenio, con 23 euros desde 2026.

El acuerdo contempla también la equiparación del complemento de incapacidad temporal por contingencias profesionales al convenio estatal, la garantía de un fin de semana completo de descanso cada 3 semanas y la posibilidad de que las personas trabajadoras mayores de 60 años puedan solicitar la exención del turno de noche.

Los sindicatos negociadores del IV Convenio Regional de Residencias y Centros de Día de La Rioja valoramos este preacuerdo como una gran noticia para las trabajadoras y trabajadores del sector en La Rioja, que es el resultado de un esfuerzo colectivo y de un proceso de movilizaciones que comenzó en septiembre.

Queremos agradecer de forma expresa el empuje, la constancia y la lucha de las trabajadoras de las residencias y centros de día de La Rioja durante todos estos meses. Han estado en cada concentración, en cada movilización y en cada jornada de protesta en nuestra comunidad. Sin su implicación no habría sido posible mejorar la oferta patronal ni alcanzar el 15% de subida salarial en La Rioja.

Tras el preacuerdo alcanzado en La Rioja, procederemos a desconvocar la huelga prevista para el 6 de marzo y trasladaremos el contenido del acuerdo a las plantillas para su conocimiento y valoración».