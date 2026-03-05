Radio Haro – Cadena Ser.

Iván, vecino de Haro y padre de tres hijas, se lleva el escaparate de `El precio justo´

Iván, vecino de Haro y padre de tres hijas, se lleva el escaparate de `El precio justo´

Por Radio Haro
5 marzo, 2026
Si no lo has visto AQUÍ lo tienes.

