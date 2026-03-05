“LATIDOS AL PASO”, “MI TIERRA” Y “FIESTA Y TRADICIÓN”, CARTELES SELECCIONADOS PARA SOMETERSE A VOTACIÓN POPULAR

El concejal de Festejos de Santo Domingo de la Calzada ha dado a conocer los trabajos presentados al Concurso de Carteles para las Fiestas del Santo 2026, conforme al punto 13.1 de las Bases Reguladoras del certamen. Un jurado calificador, designado por la Concejalía, ha evaluado los 13 trabajos presentados, destacando la calidad y originalidad de cada uno de ellos.

Tras una cuidadosa deliberación, se han seleccionado tres carteles finalistas que optarán a representar nuestra celebración. Los carteles seleccionados han sido: “Latidos al Paso”, “Mi tierra” y “Fiesta y Tradición”. La siguiente fase del concurso abre la votación popular hasta el 20 de marzo, a través de la web municipal.

El concejal de Festejos, Óscar Reina, quiere expresar su más sincero agradecimiento y felicitaciones a todos los participantes anónimos de esta edición. Su creatividad y esfuerzo son fundamentales para dar vida a nuestras fiestas.

Óscar Reina anima «a todos los ciudadanos a participar en la votación y elegir el cartel que más les guste para anunciar nuestras próximas Fiestas Patronales del Santo 2026. Su voz es esencial para hacer de estas fiestas un evento memorable”.