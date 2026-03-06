Un año más, Lácteos Martínez-Queso Los Cameros destaca en el Campeonato Mundial de Queso de Wisconsin

LA 36ª EDICIÓN DEL CAMPEONATO MUNDIAL DE QUESO DE WISCONSIN PREMIA TRES REFERENCIAS DE LÁCTEOS MARTÍNEZ-QUESO LOS CAMEROS: SU CLÁSICO ETIQUETA ROJA, EL DOP QUESO CAMERANO Y SU PRODUCTO MÁS MEDITERRÁNEO

Una puntuación de 99.6 puntos es la que el Campeonato Mundial de Queso de Wisconsin, certamen de referencia mundial, ha otorgado al Queso de Mezcla Curado Los Cameros, uno de los clásicos más premiados de Lácteos Martínez, Maestros Queseros desde 1961. El Etiqueta Roja, con medio siglo de historia tras sus cortezas naturales, obtenidas gracias al desarrollo de mohos naturales y los posteriores baños de aceite de oliva durante su maduración, no ha dejado indiferente al jurado técnico, compuesto por 56 especialistas de países tan diversos como Brasil, Australia, Puerto Rico, Dinamarca, Japón, Francia, España y, por supuesto, EEUU.

Especialistas del sector lácteo que también han destacado el encanto y el very nice flavour del Queso de Cabra Semicurado DOP Camerano, reconocido como el Tercer Mejor Queso de su categoría, con una puntuación 99.05 sobre 100. Por su parte, el producto más mediterráneo de la quesería riojana, el Queso de Mezcla al Romero Los Cameros, ha obtenido un total de 98.5 puntos y un very nice balance.

Un año más, Lácteos Martínez-Queso Los Cameros destaca en esta cita que se celebra, cada dos años, en el estado quesero de Wisconsin. Desde 1957, su Asociación de Fabricantes de Queso, fundada en 1871, reúne a productores de queso, mantequilla, yogur e ingredientes lácteos secos. Es decir, a aquellos que representan el arte de transformar la leche en productos únicos. Durante esta trigésimo sexta edición, el Campeonato Mundial de Queso de Wisconsin ha evaluado 3375 candidaturas, repartidas en 150 categorías procedentes de 25 países y 34 estados del país anfitrión.