UNICEF reconoce a La Salle La Estrella de San Asensio por su labor en defensa de los derechos de la infancia

El galardón otorgado premia la larga trayectoria del centro escolar en defensa de los jóvenes.

UNICEF ha reconocido al colegio La Salle La Estrella de San Asensio como Centro Referente en Educación en Derechos de la Infancia (Nivel 3). Este galardón pone en valor la apuesta de La Salle La Estrella por los derechos de los jóvenes, así como por una educación inclusiva y de calidad como marcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Este reconocimiento se engloba dentro de las acciones llevadas a cabo por el centro escolar para impulsar, difundir y establecer fórmulas de participación infantil, juvenil y familiar que puedan hacer efectiva y tangible la Convención sobre los Derechos del Niño.

María Luisa Poch Olivé, como presidenta de UNICEF La Rioja, entregó el galardón a Rosa Pérez Sodupe, directora de La Salle La Estrella, y a una representación de alumnos del centro.

Al acto asistieron Jesús Francisco Rojas Soto, alcalde de San Asensio, Ramón Ramírez Brea, alcalde de San Vicente de la Sonsierra, miembros de YMCA Haro, representantes de UNICEF, la inspectora educativa del Centro, Alejandra Ureta Martínez, y la Comunidad Educativa.