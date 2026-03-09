UGT, CSIF y CCOO alertan de la «grave precarización laboral y la mala fe negociadora del Ayuntamiento de Haro»

El Ayuntamiento impone una gestión basada en decretos de última hora que además vulneran el descanso mínimo de 12 horas establecido por ley.

Las organizaciones sindicales UGT, CSIF y CCOO denuncian «la desprotección del municipio de Haro tras quedar nuevamente el turno de tarde de la Policía Local cubierto por un único agente durante todo el fin de semana, comprometiendo gravemente la seguridad ciudadana y la integridad física del policía.

Los sindicatos criticamos que, si bien existe una mesa de negociación abierta, el equipo de Gobierno acude a ella con propuestas carentes de cualquier rigor o viabilidad, planteamientos tan deficientes que resultan inasumibles y que evidencian una falta de voluntad real para solucionar el déficit estructural de la plantilla.

Resulta especialmente grave la actitud de la Corporación al afirmar que la existencia de partidas presupuestarias específicas para el cumplimiento de los acuerdos no vincula necesariamente su ejecución, llegando a argumentar de forma inverosímil que «el dinero no es para eso». Este ejercicio de mala fe institucional supone un vaciamiento de contenido de la negociación colectiva y un desprecio a los compromisos adquiridos.

En lugar de soluciones serias, el Ayuntamiento impone una gestión basada en decretos notificados a última hora que además vulneran el descanso mínimo de doce horas establecido por ley, al tiempo que autorizan sus días de permiso con una demora injustificada, concediéndolos apenas momentos antes de su inicio.

Todo ello dinamita la conciliación de los agentes, quienes se han visto obligados a cancelar viajes y eventos familiares ya programados. Ante esta vulneración consciente de la legalidad y el uso de órdenes directas existiendo personal disponible de descanso para cubrir esos servicios, exigimos el cese inmediato de estas prácticas y la presentación de una propuesta de acuerdo digna, vinculante y ajustada a la realidad del servicio.