El acusado de arrancar de un mordisco parte de la oreja a un hombre en Haro acepta 1 año y 6 meses de prisión

La Sentencia también le prohíbe comunicarse y aproximarse a la víctima a menos de 200 metros durante 5 años.

La Audiencia Provincial ha dictado sentencia de conformidad para el acusado de agredir a un hombre hace cinco años en Haro arrancándole de un mordisco parte de la oreja izquierda.

«El fiscal, que en un principio solicitaba 4 años de prisión por el delito de lesiones y un 1 año y 6 meses de prisión por delito de amenazas, ha rebajado la pena a 1 año y 6 meses de cárcel. Tanto la Fiscal como la Acusación Particular han retirado la acusación de amenazas y han aplicado las atenuantes de Dilaciones Indebidas y Reparación del Daño, ya que el acusado ha consignado 29.085 Euros en concepto de responsabilidad más las costas procesales.

La defensa del acusado ha solicitado la suspensión de la pena privativa de libertad. Una petición que la Audiencia Provincial resolverá en sentencia, aunque ni la Fiscal ni la Acusación Particular se han opuesto a que se suspenda.

Los hechos enjuiciados se remontan al 13 de octubre de 2021, cuando sobre las 13:00 horas, la víctima caminaba por la calle Virgen de la Vega en Haro cuando el acusado, que viajaba en una furgoneta, pidió al conductor que se detuviera al verlo. Tras bajarse del vehículo, se dirigió corriendo hacia la víctima por la espalda y comenzó a lanzarle puñetazos en la cabeza con la intención de agredirle.

La víctima logró esquivar los golpes y lo empujó para apartarlo, provocando que el agresor chocara contra una barandilla. Sin embargo, el acusado volvió a abalanzarse sobre él y le mordió en el ojo y en la oreja izquierdos, arrancándole parte del pabellón auricular, tras lo cual huyó del lugar.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió una grave lesión en la oreja izquierda, con pérdida de parte del pabellón auricular, heridas que requirieron tratamiento médico y sutura, así como un periodo de curación de nueve días. Además, quedaron secuelas permanentes consistentes en un perjuicio estético moderado y una cicatriz visible».