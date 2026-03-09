El Ayuntamiento de Haro renueva la ropa laboral y los EPIs de la brigada municipal por 61.000 euros

El Ayuntamiento de Haro ha aprobado la adjudicación del contrato para el suministro de ropa laboral y equipos de protección individual (EPIs) destinados a la brigada municipal, con el objetivo de garantizar que el personal disponga del equipamiento necesario para el desempeño de sus funciones en condiciones adecuadas de seguridad y protección.

Tras la valoración de las ofertas presentadas por la Mesa de Contratación la adjudicación ha recaído en la empresa Carsal Suministros Industriales S.L.

El importe total asciende a 50.398,69 euros, a los que se suman 10.583,72 euros de IVA, alcanzando un total de 60.982,41 euros. El suministro se desarrollará en diferentes periodos comprendidos entre marzo de 2026 y marzo de 2028, garantizando así la renovación y reposición progresiva del vestuario laboral y de los equipos de protección necesarios para el trabajo diario de la brigada municipal.