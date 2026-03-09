Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Política
El Ayuntamiento de Haro renueva la ropa laboral y los EPIs de la brigada municipal por 61.000 euros

El Ayuntamiento de Haro renueva la ropa laboral y los EPIs de la brigada municipal por 61.000 euros

Por Radio Haro
9 marzo, 2026
400
3
Obras

El Ayuntamiento de Haro ha aprobado la adjudicación del contrato para el suministro de ropa laboral y equipos de protección individual (EPIs) destinados a la brigada municipal, con el objetivo de garantizar que el personal disponga del equipamiento necesario para el desempeño de sus funciones en condiciones adecuadas de seguridad y protección.

Tras la valoración de las ofertas presentadas por la Mesa de Contratación la adjudicación ha recaído en la empresa Carsal Suministros Industriales S.L.

El importe total asciende a 50.398,69 euros, a los que se suman 10.583,72 euros de IVA, alcanzando un total de 60.982,41 euros. El suministro se desarrollará en diferentes periodos comprendidos entre marzo de 2026 y marzo de 2028, garantizando así la renovación y reposición progresiva del vestuario laboral y de los equipos de protección necesarios para el trabajo diario de la brigada municipal.

Compartir:
Etiquetasbrigadaharo
Noticia anterior

El acusado de arrancar de un mordisco ...

Siguiente noticia

El acceso rodado al parking de la ...

3 comments

  1. DRACULÍN DE LOS CARPATOS. 9 marzo, 2026 at 22:16

    ¿Qué van a llevar chaqué?
    Y los que pagan llevan ropa vieja pata trabajar, incomprensible y desmesurado. Y traje de calle para cuando esten de baja.

  2. XXXX 10 marzo, 2026 at 13:07

    ¿De cuanto personal estamos hablando?.
    ¿Que son los EPIs?.

  3. Nava 11 marzo, 2026 at 07:43

    Los epis son equipos de protección individual para 9 o 10 personas que baño se va a dar alguno y comprado en una ferretería de fuera

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible