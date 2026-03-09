El acceso rodado al parking de la pasarela en Haro debe realizarse a través de la N-124, así como a las huertas y depuradora

La obra de Renaturalización de la Ribera del Tirón continúa su curso en base a los plazos estipulados en el proyecto. Con motivo de los avances en la misma, el acceso rodado al parking de la pasarela deberá realizarse a través de la N-124, así como a las huertas y depuradora.

El parking contará con un acceso peatonal para que los usuarios una vez aparquen el coche puedan acceder al casco urbano por la calle Navarra o por la Avenida Ingenieros del Ministerio de Obras Públicas.

La restricción al tráfico de la zona indicada permanecerá hasta la finalización de la obra. El Equipo de Gobierno lamenta las molestias ocasionadas. “Para mejorar la ciudad hay que hacer sacrificios en el corto plazo que son necesarios, lamentamos las molestias, pero estamos seguros de que el resultado va a merecer la pena”, ha señalado el concejal de Obras, Luis Salazar.