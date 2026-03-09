Radio Haro – Cadena Ser.

Últimas noticias
El granizo descarga con fuerza entre Haro y Santo Domingo de la Calzada

Por Radio Haro
9 marzo, 2026
La zona de Castañares de Rioja ha podido ser la más afectada por la fuerte granizada que ha dejado blanca la carretera regional.

Etiquetasgranizo
