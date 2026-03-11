Radio Haro – Cadena Ser.

AUDIO | El Haro Deportivo fleta autobuses para acompañar al equipo en su visita a Oyón

11 marzo, 2026

11 marzo, 2026
Este domingo a las 17:30 el Club Haro Deportivo disputará un partido muy especial. Tras llevar seis victorias consecutivas buscan una séptima ante un rival directo por los puestos de Play-off, «lugar en el cual hemos habitado durante buena parte de nuestra historia moderna. Para sumarnos a esta lucha nuestros aficionados han decidido organizar el viaje a Oyón. El orgullo Blanquinegro y La14 han preparado un desplazamiento en el que colaboramos de cara a vernos todos allí.

Queremos alargar la racha… pero no podemos hacerlo solos. Os necesitamos junto a nosotros, ¡como en las grandes citas!

El domingo, ¡coge tu camiseta blanquinegra y acompaña al Haro Deportivo hasta Oyón en autobús! Reserva tu plaza por WhatsApp en el 606 674 598 o a través del perfil de @lacatorce_hd».

Coste: 4€ (entrada no incluida).

