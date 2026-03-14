Una vecina de Haro de 34 años herida en un accidente de tráfico en la N-232 en Fuenmayor

Varios particulares alertan a SOS RIOJA 112 de un accidente de tráfico, por salida de vía de un turismo, en la N-232, p.k. 425, del término municipal de Fuenmayor.

Una mujer de 34 años, vecina de Haro, es trasladada al servicio de urgencias del Hospital San Pedro de Logroño.