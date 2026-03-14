La sección `amateur´ del Certamen Garnacha de Rioja se adelanta a mayo y junio

Ayuntamiento de Haro y La Garnacha Teatro anuncian la convocatoria del XXIX Certamen Nacional de Teatro Garnacha de Rioja que vuelve a reivindicarse como “un escenario global de las manifestaciones teatrales del país, en su diferentes disciplinas y géneros”, y que constará un año más de dos secciones, ambas de carácter competitivo, aunque separadas en el tiempo en esta ocasión: la reservada a grupos amateurs se celebrará en los meses de mayo y junio; la reservada a los grupos profesionales lo hará entre los meses de noviembre y diciembre.

No es, en todo caso, el único cambio que se ha introducido en las bases aprobadas por la junta de gobierno de la administración local.

El festival, además de desahogar la agenda escénica del otoño trasladando una de las citas a la primavera, da un paso al frente para incentivar a las compañías interesadas en acceder a su fase final, la que lleva sus espectáculos a las tablas del Teatro Bretón de los Herreros de Haro. Y para ello refuerza los estímulos ofertados hasta ahora.

En el caso de los grupos aficionados, los finalistas seleccionados recibirán 200 euros más para hacer frente a los gastos de participación, pasando de 700 a 900 euros, y seguirán percibiendo, como compensación por desplazamiento, 0,35 euros por kilómetro recorrido en la ida y la vuelta para un sólo vehículo desde la localidad de origen hasta Haro, con un máximo de 300 euros; y al mismo tiempo una dieta de 80 euros para cada uno de los actores de la compañía y dos técnicos auxiliares, con un máximo de 500 euros.

Aunque el apartado más llamativo es el que hace referencia al apartado de premios porque el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, incluirá en su programación anual una función del grupo proclamado ganador por el público. Y el designado por la organización participará, además, en el Festival Nacional de Teatro Aficionado UNIR 2027.

Más sustancial en el cambio introducido en la sección profesional. A las ayudas que seguirán recibiendo de la organización para hacer frente a los gastos que genere su participación en la fase final, los elegidos por el comité de selección seguirán recibiendo 3.000 euros en concepto de representación, 0,35 euros por kilómetro recorrido en ida y vuelta para un sólo vehículo del grupo desde la localidad de origen hasta Haro, con un máximo de 500 euros; y una dieta de 80 euros por cada uno de los actores, más dos técnicos auxiliares, de la compañía participante con un máximo de 960 euros.

Pero, a diferencia de lo realizado en las últimas ediciones, en esta ocasión se excluye la posibilidad de declarar un primer y segundo clasificado y, en consecuencia, el ganador recibirá 18.000 euros como pago previo por la contratación y realización de dos, y no tres funciones como se establecía hasta ahora, de la obra galardonada dentro del circuito escénico regional y con cargo al Gobierno de La Rioja, y 4.000 euros del Ayuntamiento de Haro.

Los responsables institucional y técnico del certamen, Ascensión Alonso y Vicente Cuadrado, detallaron en última instancia las fechas establecidas para los diferentes plazos de cada una de las convocatorias.

Los grupos aficionados que deseen presentar sus obras a concurso, para someterse al proceso de selección previo, deberán remitir sus propuestas hasta el 23 de marzo de 2026.

Las compañías profesionales disponen de margen para acceder a la selección previa hasta el 3 de julio de 2026, tomándose como referencia oficial la fecha del matasellos de la oficina de origen, aunque se admitirá hasta el 31 de agosto de 2026 el envío parcial de la documentación solicitada si se ha tramitado correctamente la inscripción en las fechas fijadas por la organización. Y el fallo del comité de selección se dará a conocer antes del 10 de octubre de 2026, debiendo confirmar los grupos seleccionados participación en el plazo de cinco días.