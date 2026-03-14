Ecologistas en Acción de Haro pedaleará «por una infancia segura» en su próxima bicicletada

El domingo 22 de marzo a las 11:00 Ecologistas en Acción saldrán desde la Plaza de la Paz en una bicicletada urbana bajo el lema “Pedaleando por una infancia segura” para reivindicar la necesidad de hacer de Haro una ciudad más segura e inclusiva con la infancia.

Aprovechando la llegada de la primavera, el grupo Ecologistas en Acción de Haro saldrá desde la Plaza de la Paz en una nueva bicicletada bajo el lema “Pedaleando por una infancia segura”. A través de esta actividad, el grupo pretende reivindicar la necesidad de hacer de Haro una ciudad más segura e inclusiva con la infancia.

«En nuestras ciudades, más del 70% del espacio público está ocupado por tráfico motorizado parado o en movimiento. Muchos de estos cúmulos de vehículos se dan cerca de los entornos escolares, reduciendo considerablemente la seguridad de los menores al acceso y salida del cole.

Desde hace unos años, el Ayuntamiento de la localidad es consciente de este problema pues como medida paliativa la Policía Local de Haro regula el tráfico motorizado en las inmediaciones de los colegios de primaria a las horas de entrada y salida.

Recientemente el Ayuntamiento de Haro ha reafirmado su compromiso con el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia a través del II Plan de Infancia y Adolescencia 2025-2029. De este modo, se ha comprometido a situar a niños, niñas y adolescentes en el centro de las políticas municipales reconociéndolos como ciudadanos con derechos plenos, como el derecho a desplazarse libremente, de forma segura, eficiente y sostenible. En el comunicado que el equipo de gobierno hizo en prensa, afirma que el plan incorpora “líneas para crear entornos seguros, saludables y sostenibles, mejorar espacios públicos, fomentar la seguridad y el respeto medioambiental”. En el primer Consejo Local de Infancia y Adolescencia celebrado para poner en marcha el plan, una de las peticiones de las AMPA’s y representantes de los cuatro centros educativos de Haro ha sido la necesidad de “desarrollar un carril bici en Haro y mejorar su conexión con otros municipios, fomentando la movilidad sostenible”. Desde Ecologistas en Acción, la consideran muy acertada y necesaria para poner la infancia en el centro. Sin embargo, creen que por el momento no hay ninguna acción real que revele que el Ayuntamiento está trabajando en esa dirección, y por lo tanto, “creemos que el derecho al desplazamiento libre, seguro y sostenible de los niños, niñas y jóvenes sigue sin ser reconocido”.

“Tras un año en el que los accidentes de tráfico han continuado sucediendo, nos parece prioritario que el equipo de gobierno local cambie su concepción de la movilidad urbana para que la ciudad sea más amable con los menores que se desplazan a pie o en bicicleta. Para ello, además de seguir ampliando espacios verdes y arbolado, se requiere de una mejor distribución del espacio para otorgar el protagonismo a la movilidad activa, es decir, la movilidad a pie y en bicicleta, que son justamente las más eficientes y saludables. La pacificación del tráfico es una necesaria estrategia que incluye varias técnicas y acciones para reducir el riesgo y aumentar la seguridad de peatones y ciclistas, como pueden ser la reducción de la velocidad, la peatonalización, la creación de supermanzanas, el estrechamiento de carriles junto con la ampliación de aceras, etc. Devolver el espacio a los viandantes y a los ciclistas se traduce en una mayor seguridad en la movilidad, y eso revierte positivamente en la inclusión y en el bienestar de todos los habitantes de la ciudad, especialmente de los sectores más vulnerables como es la infancia”.

Por todo ello, el colectivo propone «realizar una bicicletada urbana que consistirá en un ameno paseo por las principales calles de la ciudad. Como en anteriores ocasiones, el itinerario será breve, sencillo y sin apenas desnivel, apto para todos los públicos, por lo que desde la organización animan a participar también a los más peques y mayores de la casa. Una buena oportunidad para reivindicar el derecho a una movilidad segura en bicicleta para todos al tiempo que se disfruta de un paseo urbano en grupo.

El recorrido circular saldrá el domingo 22 de marzo a las 11:00 de la Plaza de la Paz de Haro.

Esperando inspirar al equipo de Gobierno local ante la necesidad de actualización del Plan General de Urbanismo y de contemplar la movilidad como eje de diseño urbano, desde el colectivo animan a todas las personas, y en especial, a toda la comunidad educativa (docentes, alumnos/as y familias) a participar en esta actividad y seguir revindicando un Haro más seguro e inclusivo con la infancia».