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Se queman zarzas y matorral en una finca de Manjarrés

Se queman zarzas y matorral en una finca de Manjarrés

Por Radio Haro
14 marzo, 2026
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SOS Rioja recibe el aviso por el incendio en una finca en la zona del camino de Ventosa en Manjarrés. Desde el Centro Coodinador de Emergencias se informa a Guardia Civil y se movilizan a los Bomberos de CEIS Rioja.

El incendio ha afectado a 5.000 m2 de una finca de zarzas, matorral bajo, restos de poda y encinas.

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