Se queman zarzas y matorral en una finca de Manjarrés

SOS Rioja recibe el aviso por el incendio en una finca en la zona del camino de Ventosa en Manjarrés. Desde el Centro Coodinador de Emergencias se informa a Guardia Civil y se movilizan a los Bomberos de CEIS Rioja.

El incendio ha afectado a 5.000 m2 de una finca de zarzas, matorral bajo, restos de poda y encinas.