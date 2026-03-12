La Junta de Gobierno de Santo Domingo inicia el expediente para el derribo del inmueble de la calle Mayor, número 28

El proyecto contempla el derribo del edificio manteniendo la fachada, elemento de valor urbano y patrimonial que contribuye a preservar la identidad arquitectónica del casco histórico.

Según informa el alcalde, Raúl Riaño, «en la junta de gobierno hemos dado inicio al expediente de contratación para la ejecución de las obras correspondientes al “Proyecto básico y de ejecución de derribo de inmueble con conservación de fachada en calle Mayor n.º 28”, una actuación de especial relevancia para la seguridad urbana y la mejora del entorno histórico de la ciudad.

La contratación se tramitará mediante procedimiento abierto simplificado y con varios criterios de adjudicación, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de contratación pública, garantizando la concurrencia, la transparencia y la selección de la oferta más ventajosa desde el punto de vista técnico y económico.

Esta intervención responde a la necesidad acreditada en la memoria justificativa redactada por alcaldía y en la memoria técnica redactada por el arquitecto competente, en las que se pone de manifiesto la existencia de riesgos estructurales y situaciones de peligro derivadas del estado del inmueble, así como la conveniencia de actuar con carácter prioritario.

Con el inicio de este expediente damos un paso decisivo para eliminar una situación de riesgo que preocupaba a vecinos y visitantes. Se trata de una actuación necesaria que permitirá recuperar la normalidad en uno de los ejes principales de nuestra ciudad y reforzar la buena imagen del casco antiguo. Esta intervención se enmarca en la estrategia municipal de conservación del patrimonio urbano, mejora de la seguridad y revitalización del centro histórico, contribuyendo a generar espacios más seguros, atractivos y acordes con la relevancia cultural y turística de Santo Domingo de la Calzada.

El Ayuntamiento continuará informando del avance del procedimiento hasta la adjudicación y ejecución de las obras, reiterando su compromiso con la mejora continua del entorno urbano y la calidad de vida de la ciudadanía».