Aresol impulsa su expansión internacional con el lanzamiento de Aresol Italia

Javier Roncal ha asumido recientemente la dirección general del grupo.

Grupo Aresol, tras una etapa de crecimiento y consolidación en España, inicia un nuevo período marcado por la expansión internacional y la diversificación de su actividad dentro del ámbito de las energías renovables y las tecnologías sostenibles. La compañía afronta este nuevo ciclo con el objetivo de consolidar su modelo empresarial y ampliar su presencia en mercados estratégicos vinculados a la transición energética.

El primer paso de esta estrategia es el desembarco en Italia con la creación de Aresol Italia, una iniciativa con la que el grupo busca impulsar su presencia en mercados internacionales replicando el modelo de negocio que ha consolidado a la compañía en el sector energético.

El mercado italiano se presenta como una oportunidad para trasladar esta experiencia a uncontexto europeo en pleno proceso de transformación energética.

En esta nueva etapa de desarrollo empresarial, Javier Roncal, hasta ahora director financiero, ha asumido recientemente la dirección general del grupo. Este cambio se enmarca en un momento de impulso estratégico para la empresa, que afronta una fase de expansión y diversificación de su actividad.

La internacionalización se acompaña además de una estrategia de diversificación que pretende ampliar el papel del grupo dentro del ecosistema energético. Aresol trabaja en el desarrollo de soluciones vinculadas a la economía circular y a nuevas tecnologías sostenibles que complementen su actividad en el ámbito de las energías renovables.

En esta línea se enmarca el acuerdo alcanzado con Ecolomondo Corporation para el desarrollo de plantas de pirólisis de neumáticos, una tecnología orientada a la valorización de residuos y a la recuperación de materiales reutilizables. Este proyecto refuerza la apuesta del grupo por modelos productivos más sostenibles y por soluciones que permitan avanzar hacia una gestión más eficiente de los recursos.

Otro de los movimientos estratégicos recientes ha sido la adquisición de Ingeniería Agrest SRL, una firma de ingeniería industrial y energética con sede en Buenos Aires y más de 50 años de experiencia en el desarrollo de soluciones energéticas en el ámbito de la termodinámica para plantas industriales. La compañía cuenta con una amplia trayectoria en el desarrollo y construcción de proyectos a medida para la valorización de residuos a ambos lados del Atlántico, lo que permitirá a Aresol reforzar sus capacidades técnicas y ampliar su alcance en el ámbito industrial.

En paralelo a esta estrategia de internacionalización y diversificación tecnológica, el grupo sigue avanzando en el desarrollo y construcción de nuevos parques solares, e instalaciones de autoconsumo industrial en España. A su vez, en los próximos meses está previsto que Aresol Renovables ponga en funcionamiento los parques fotovoltaicos en La Rioja Alta, una iniciativa que supondrá una inversión aproximada de 320 millones de euros. Estas instalaciones generarán alrededor de un tercio de la energía que se consume en La Rioja y permitirán evitar la emisión de unas 220.000 toneladas de CO₂ al año, una reducción equivalente al efecto medioambiental que supondría la plantación de siete millones de árboles.

Con estos movimientos, Grupo Aresol busca reforzar su posicionamiento en el sector energético, ampliar su presencia internacional y consolidar un modelo empresarial

orientado a la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo de nuevas soluciones vinculadas a la transición energética.