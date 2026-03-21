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Castañares de Rioja acoge el primer fin de semana de abril la II Feria de Artesanía

Castañares de Rioja acoge el primer fin de semana de abril la II Feria de Artesanía

Por Radio Haro
21 marzo, 2026
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La actividad está organizada por la Peña Los Chiris.

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