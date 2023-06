Dimite el candidato del PNV en Labastida al no aceptar que gobierne en el municipio el PP

Edu Barinaga, ha renunciado a su acta en el Ayuntamiento y denuncia que el ABB no le deja presentarse. Edu Barinaga pretendía presentarse a la investidura con el apoyo de EH-Bildu, sin embargo, las directrices de Araba Buru Batzar (ABB) del PNV son diferentes y exigen a su cabeza de lista a facilitar el gobierno a los populares, con el PNV en una «oposición constructiva».