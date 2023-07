ELECCIONES. Alcaldes del PSOE piden «no desaprovechar la oportunidad que suponen los fondos europeos»

Los candidatos del PSOE de La Rioja al Congreso y al Senado se han reunido con alcaldes y concejales del partido socialista para conocer sus propuestas e inquietudes ante las elecciones generales del 23 de julio. Los alcaldes han pedido seguir trabajando en la captación de fondos europeos y no desaprovechar la oportunidad que suponen para impulsar la economía.

Los ediles socialistas han trasladado a los candidatos a Cortes su preocupación por las dudas que el PP está generando sobre la captación de fondos europeos. Además, han recordado que dichos fondos han servido, por ejemplo, para mejorar la accesibilidad en sus municipios o las redes de saneamiento de agua, para construir centros de Día, como Torrecilla en Cameros, Ezcaray, Arnedo, Uruñuela, Haro, Calahorra o Aldeanueva, mejorar la eficiencia energética en edificios municipales, para fomentar el turismo o para adecentar las riberas de los ríos.

Alcaldes socialistas critican que el PP sea incapaz de gestionar estos fondos y que esa incapacidad para la gestión ponga en riesgo inversiones.

La Rioja ha captado más de 500 millones de euros en Fondos Europeos Next Generation durante la legislatura de Concha Andreu. En concreto, La Rioja es la Comunidad Autónoma que más fondos europeos Next Generation per cápita ha recibido (729,1€ por cada riojano/a). Estos fondos llegan a más de 160 entidades locales.