LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO SE TRASLADA A LA PLAZA DE ESPAÑA, EN LOS BAJOS DEL AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada informa de que la Oficina Municipal de Turismo se encuentra en pleno proceso de traslado a su nueva ubicación en la Plaza de España número 4, en los bajos de la Casa Consistorial. Hasta ahora, el servicio se venía prestando en Calle Mayor número 33, pero a partir de este fin de semana la atención al público se ofrecerá desde su nuevo emplazamiento.

Debido a las tareas de mudanza, la oficina permanecerá cerrada, reanudándose el servicio con total normalidad a partir del sábado, ya desde la nueva sede.

El concejal de Turismo, Óscar Reina, ha destacado que este traslado supone “un paso natural y muy positivo” para el área, ya que la nueva ubicación ofrece una mayor visibilidad y cercanía tanto a los vecinos como a los visitantes: Las plazas mayores han sido tradicionalmente el corazón de las ciudades, el punto de encuentro donde todo comienza. Trasladar nuestra Oficina de Turismo a la Plaza de España, junto al Ayuntamiento, nos sitúa en ese lugar simbólico donde laten la historia y la vida cotidiana de Santo Domingo de la Calzada. Es, sin duda, el mejor escaparate posible para dar la bienvenida a quienes nos visitan”, ha afirmado el concejal.

El cambio de ubicación responde también a un gran proyecto cultural impulsado por la Concejalía de Cultura, en colaboración con la Fundación Ángel Galilea, que transformará el edificio municipal de la Calle Mayor 33 en un museo de arte contemporáneo.

“La puesta en marcha de este museo será un hito para nuestra ciudad. Santo Domingo de la Calzada sumará un espacio de referencia para la creación y la expresión artística contemporánea, que convivirá con el patrimonio histórico y monumental que ya nos define. Es una apuesta por la cultura, por el arte y por el futuro”, ha subrayado el edil.