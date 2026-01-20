Mustapha Zarouali `Musta´, fichaje del Náxara C.D.

El Náxara C.D. informa de la incorporación de Mustapha Zarouali “Musta” (9 de agosto de 2004, Lodosa, Navarra), que llega en calidad de cedido hasta final de temporada por la @UDLogroñes.

El media punta navarro se incorpora de manera oficial al equipo blanquiazul tras varios meses entrenando con el equipo. Debido a una lesión sufrida el pasado verano, el jugador no ha podido debutar hasta ahora, encontrándose ya plenamente recuperado.