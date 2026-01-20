Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Mustapha Zarouali `Musta´, fichaje del Náxara C.D.

Por Radio Haro
20 enero, 2026
El Náxara C.D. informa de la incorporación de Mustapha Zarouali “Musta” (9 de agosto de 2004, Lodosa, Navarra), que llega en calidad de cedido hasta final de temporada por la @UDLogroñes.

El media punta navarro se incorpora de manera oficial al equipo blanquiazul tras varios meses entrenando con el equipo. Debido a una lesión sufrida el pasado verano, el jugador no ha podido debutar hasta ahora, encontrándose ya plenamente recuperado.

