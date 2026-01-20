El Carnaval del Vino vuelve a la Plaza de la Paz de Haro el 7 de febrero bajo el lema de `El gusto es nuestro´

El Carnaval del Vino regresa a la Plaza de la Paz el próximo sábado 7 de febrero, a partir de las 19:00 horas, consolidándose como uno de los eventos enogastronómicos y culturales de referencia en la ciudad.

Como principal novedad de esta edición, el Carnaval adelanta su celebración una semana para desarrollarse en sábado, con el objetivo de facilitar la participación tanto de jarreros, como de las personas que visitan Haro y descubren el evento por primera vez, permitiéndoles disfrutarlo con mayor tranquilidad durante el fin de semana.

Bajo el lema de “El gusto es nuestro”, el Carnaval del Vino invita este año a experimentar y descubrir nuevos sabores, apostando por vinos singulares y una propuesta gastronómica creativa por parte de los establecimientos y bodegas participantes. Cada pincho indicará el tipo de sabor predominante —salado, dulce, amargo, umami, entre otros— y su maridaje recomendado con uno de los vinos del recorrido.

Entradas y precios

El ticket general tiene un precio de 30 euros, e incluye cinco vinos, cinco pinchos, copa y portacopas. Como novedad, se habilita un periodo de venta anticipada a precio reducido de 25 euros, disponible del 20 al 25 de enero.

Las entradas podrán adquirirse:

 Online, a partir del 20 de enero a las 12:00 horas, a través del enlace habilitado: https://culturaydeporte.haro.org/teatro/index.php

 De forma presencial, en el Centro de Cultura.

 Los días viernes 6 y sábado 7 de febrero, en la Oficina de Turismo.

Durante el evento los participantes que hayan comprado entrada podrán adquirir fichas sueltas a un precio de 3 euros para degustar más pinchos o vinos.

Además, las bodegas Martínez Lacuesta y Fernández Eguiluz ofrecerán la posibilidad de realizar una visita a la bodega presentando el ticket del Carnaval.

Programación y espectáculos

A partir de las 20:30 horas, las calles del entorno de la Plaza de la Paz se dinamizarán con diferentes acciones y sorpresas para el público asistente.

El espectáculo central comenzará a las 21:30 horas y correrá a cargo de Sapo Producciones, continuando con el relato artístico basado en los sentidos. Tras el oído y la vista en ediciones anteriores, este año el protagonismo recae en el gusto, como hilo conductor de la experiencia.

A las 23:30 horas, tendrá lugar el show de Lorena Margalló, ganadora del programa aragonés Jotalent y artista destacada del reciente Festival Actual, donde agotó entradas.

Acciones complementarias

 Sorteo en redes sociales: junto a la iglesia se habilitará un punto en el que los participantes podrán optar al sorteo de una cesta con una botella de vino de cada una de las bodegas participantes, compartiendo una imagen del evento en redes sociales con el hashtag #CarnavalDelVino2026.

 Punto solidario: junto a la Fuente del Vino se instalará un espacio con degustación de vino caliente por 2 euros, cuya recaudación se destinará íntegramente a Cruz Roja.

Un evento estratégico para la ciudad

Desde el Ayuntamiento de Haro se destaca el Carnaval del Vino como una apuesta estratégica por crear eventos propios, con identidad y arraigo, que posicionen la marca Haro en el calendario cultural y turístico. Junto al Mercado Haromas, el Carnaval del Vino se ha convertido en un pilar fundamental para la desestacionalización, el impulso del comercio local y la proyección de Haro como ciudad del vino, creativa y culturalmente activa.