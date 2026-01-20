El Gobierno de La Rioja financia 16 proyectos pilotos para fijar población e incentivar la actividad en el medio rural

El Consejo de Gobierno ha sido informado por la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, de la concesión de ayudas por un valor total de 986.548,77 euros dentro de la convocatoria de subvenciones 2026 destinadas a proyectos piloto y emblemáticos para la dinamización del medio rural y ante el reto demográfico y la despoblación.

La cuantía de las ayudas otorgadas, que han beneficiado a un total de 16 iniciativas (10 productivas y 6 no productivas), oscilan entre los 10.177.60 euros y los 80.000 euros. En esta convocatoria se han recibido un total de 57 solicitudes de subvención, 25 más que las que se registraron en la del año 2025.

Las actividades subvencionadas se llevarán a cabo en un total de 15 localidades: San Millán de la Cogolla, El Rasillo de Cameros, Ausejo, Ortigosa de Cameros, Terroba, Uruñuela, Jalón de Cameros, San Román de Cameros, Berceo, Baños de Río Tobía, Ocón, Anguiano, Tricio, Cuzcurrita del Río Tirón y San Torcuato (2 proyectos).

Los proyectos productivos son aquellos que se dirigen a la producción de bienes o servicios comercializados o que puedan comercializarse, tanto si se trata de un proyecto nuevo, como de la ampliación, traslado o modernización de uno existente.

Los no productivos son aquellos que se llevan a cabo por una entidad local y se orientan al establecimiento de las condiciones necesarias para la generación posterior de proyectos destinados a fomentar el desarrollo económico y/o social del municipio o municipios de la zona.

El objetivo de estas ayudas es fomentar la identificación y ejecución de un conjunto de proyectos que contribuyan de forma efectiva al mantenimiento o aumento de población de las zonas en riesgo de despoblación y que, al mismo tiempo, sirvan como estímulo posterior y efecto incentivador para su desarrollo en otros ámbitos y zonas del territorio riojano a modo de réplica.

Los proyectos deben desarrollarse en municipios de menos de 5.000 habitantes y contar con al menos dos agentes cooperadores para la difusión, divulgación y promoción de la iniciativa.

Los beneficiarios son:

Ayuntamiento de San Millán de la Cogolla, Creación de centro BTT en San Millán de la Cogolla, 62.342,40 euros; Ayuntamiento de El Rasillo de Cameros, Centro de Bienestar Sostenible, 80.000 euros; Ayuntamiento de Ausejo, Dotación de instalaciones para el mantenimiento del cuerpo (fortalecimiento muscular, acondicionamiento físico y mejora de la flexibilidad) -CALISTENIA- entre la población de Ausejo, 80.000 euros; Ayuntamiento de Ortigosa de Cameros, Proyecto de reforma y actividad para adecuación de un local como farmacia rural en un edificio sito en C/ Alberco, nº 18 de Ortigosa de Cameros, 80.000 euros; Ayuntamiento de Terroba, Creación de espacio Coworking en Terroba 10.177,60 euros; Ayuntamiento de Uruñuela, Adecuación de la Casa de Cultura para salas polivalentes y programa cultural en Uruñuela 64.680 euros; Mucho Foco S.L. MuchoFoco A lo rural (Productora Audiovisual), San Torcuato, 61.842,51 euros; Raquel Sáenz Blanco, Rebaños de fuego: queso y prevención de incendios con cabras en el Camero Viejo. Jalón de Cameros, 80.000 euros; Óscar Santolaya Aula Viva San Román: Ecoterapia y regeneración rural desde el cuidado integral, San Román de Cameros, 80.000 euros, Ana Rosa Alcalde Alonso, Obrador y Tienda de Mermeladas Anamela, Berceo, 80.000 euros; Nerea Rodríguez Franco, El Punto de encuentro 24h, Baños de Río Tobía, 26.796 euros;

Embutidos Luis Gil S.L. ModuPorc- Planta Modular de sacrificio porcino como motor de desarrollo rural sostenible, Ocón, 80.000 euros; Ganadería La Herradura TCA, Adaptación de búfalas en la sierra para producción de queso mozarella, Anguiano, 80.000 euros; Asociación de

Agricultores y Ganaderos ARAG-ASAJA, AgroConectApp: Herramienta de acompañamiento continuo para el agricultor, Tricio, 61.350,40 euros;

Diana Rebollar Ibarra, Escape Rioja, Cuzcurrita del Río Tirón, 29.542,61 euros, Javier Sáez Castán, El Merendero. Taller de ilustración

de Javier Sáez Castán, San Torcuato, 29.817,25 euros.