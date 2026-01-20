San Vicente de la Sonsierra acoge la XXIII Jornada del Vino y la Sonsierra

La Asociación Cultural Sonsierra organiza esta cita que transcurrirá del 27 al 31 de enero.

La Asociación Cultural Sonsierra ha organizado otro año más, en colaboración con el Ayuntamiento de San Vicente de la Sonsierra y el Gobierno de La Rioja, las Jornadas del Vino y la Sonsierra.

Estas se celebrarán del 27 al 31 de enero en la Casa de la Villa y comenzarán ese martes con la directora y el periodista de Diario La Rioja: Teresa Cobo y Alberto Gil. Ambos presentarán ‘Estirpes del Rioja. Historia de un legado’, un documental que presentaron el pasado 13 de noviembre en la sala Gonzalo de Berceo de Logroño y donde recopilaron el relato de trece personas de entre 25 y 94 años pertenecientes a cuatro familias emblemáticas del vino de Rioja.

El miércoles continuará con la charla de Pedro Peciña titulada ‘Fine Wines’ (Vinos Clásicos), que tratará sobre el pasado, el presente y el futuro de los mismos. Carlos Mendoza llegará en el epicentro de las jornadas, el día 29, y lo hará relatando la importancia técnica y cultural en el proceso enológico del embotellado en una presentación que ha titulado ‘Corazón de corcho, alma de vino’.

Llegando al cierre de la edición, que celebra este año la número XXIII, cambiarán las charlas por las conversaciones y serán con Grupos de Acción Local donde participarán Alfonso Maestro, Javier Martínez y José M. Muñoz. Para concluir estas jornadas que cuentan cada año con una gran afluencia de público, se realizará una visita guiada a la fortaleza con Pedro Álvarez Clavijo, quien ya ha participado en anteriores ediciones. Todas comenzarán a las 19.00 horas salvo la del sábado que se realizará a las 10.30 horas.