EL CAMPO RIOJANO SALDRÁ DE NUEVO A LAS CARRETERAS EL JUEVES 29 DE ENERO

UPA RIOJA, UAGR-COAG Y ARAG-ASAJA convocan, en unidad de acción, una protesta contra Mercosur, una PAC sin presupuesto y la fatal de rentabilidad en el agro, con cortes intermitentes en las carreteras durante 12 horas.

El campo riojano saldrá de nuevo a las carreteras el 29 de enero secundando las protestas convocadas a nivel nacional por las tres organizaciones profesionales agrarias: ARAG-ASAJA, UAGR-COAG y UPA Rioja.

Las organizaciones, UAGR-COAG, UPA RIOJA y ARAG-ASAJA, en unidad de acción, convocan la protesta contra Mercosur, los acuerdos comerciales bilaterales, los recortes a la PAC y el escaso respaldo institucional para solucionar los problemas de la mano de obra, los costes y la burocracia.

Las tractoradas recorrerán las carreteras riojanas con cortes intermitentes de 20 minutos desde las 08:00 horas hasta las 20:00 horas. Los puntos en los que se realizarán dichos cortes son:

– En Briones (intersección N-232 y LR-314)

– En Nájera (intersección LR-427 y LR-136)

– Calahorra (polígono de El Recuenco)

– Agoncillo (intersección N-232 y LR 261)

– Lardero (intersección N-1111 con Avenida de Madrid)