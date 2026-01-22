Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
Josefina Henández Arnáez, `Jarrera Centenaria 2026´

Josefina Henández Arnáez, `Jarrera Centenaria 2026´

Por Radio Haro
22 enero, 2026
37
0

Rodeada de su familia, la homenajeada ha recibido el `Jarro´ de la ciudad.

Compartir:
Etiquetasharo
Noticia anterior

EL CAMPO RIOJANO SALDRÁ DE NUEVO A ...

Siguiente noticia

El Ayuntamiento de Haro rebaja el badén ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible