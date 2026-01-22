Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
El Ayuntamiento de Haro rebaja el badén de la calle Lucrecia Arana

Por Radio Haro
22 enero, 2026
Los trabajos se han ejecutado para dar solución a un elemento que ha originado críticas de los conductores por su elevada altura.

